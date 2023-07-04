Дачный эксперт рассказал, как применять пищевые отходы для приготовления компоста

Приготовление компоста начинается с выбора контейнера или подготовки компостной ямы. Обычно располагают их на заднем дворе.

В качестве содержимого можно использовать практически любые кухонные отходы или остатки растений с огорода.

Прекрасно подойдут очистки и обрезки фруктов и овощей, чайная заварка, кофейная гуща, нежирные остатки пищи со стола, скорлупа яиц.

Старайтесь измельчать крупные части пищевых отходов, мелкие кусочки быстрее будут перегнивать.

Старайтесь бросать в компост разнообразные компоненты, переслаивайте зеленые компоненты с коричневыми.

К первым относим свежие пищевые остатки, свежая скошенная трава, сорняки, свежий растительный мусор. Коричневыми называют такие отходы: сухая листва, солома, стружка, обрезки бумаги.

Чтобы компост быстрее перегнивал, его нужно постоянно перемешивать, проветривать.

Поддерживайте его во влажном состоянии, если поверхность содержимого ямы пересыхает, ее нужно полить.

Процесс компостирования длится месяцами или больше года.

Все зависит от добавляемых компонентов, применяемых методов компостирования, температуры, до которой разогревается содержимое компостной ямы.

Несмотря на то, что в компост идут почти все пищевые отходы, есть такие продукты, которые следует исключить.

Не подходят для компостирования мясные и молочные отходы, остатки жирной пищи.

Такие компоненты будут привлекать вредителей и распространять вокруг компостной кучи отвратительные запахи.

Когда удобрение будет готово, его равномерно распределяют по поверхности почвы или подмешивают в посадочные лунки.