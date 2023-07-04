Тля на дачном участке: какие растения нужно беречь от вредителя в первую очередь

Следите за вашими растениями, которые в группе риска, при первых признака появления тли, сразу начинайте действовать.

Тля очень любит розы и часто нападает именно на них. Особенно по вкусу насекомым молодые побеги, цветочные бутоны. Обнаружить вредителя можно на обратной стороне листиков.

В результате нападок тли листья деформируются, как и цветочные почки, могут начать желтеть, замедляют рост.

Овощные культуры тоже привлекательны для тли, она обожает лакомиться капустой белокочанной, брокколи, горохом, салатом латуком.

Действие насекомых губительно для листьев и в целом для роста растений. Тля часто переносит вирусные заболевания от растения к растению.

Следующая мишень тли - это фруктовые деревья. Под прицелом находятся яблони, сливы, вишни, персики. У них начинают скручиваться листья, потом они желтеют и деформируются.

Это, конечно, отражается на общем состоянии здоровья, росте и качестве плодоношения.

Могут заинтересовать тлю пряные травы - петрушка, мята, базилик.

Из-за тли у растений закручиваются листовые пластины, замедляется рост, ухудшаются вкусовые качества.

Угрожает этот вредитель также декоративным многолетникам, например, хостам, лилейникам, конусовидным цветам, астрам.

В этом случае признаки заражения сходные: скручивание листиков, желтизна, ухудшение цветения.

Берегите от вредителя кустарники: азалии, камелии, рододендроны. Пораженные тлей, эти растения быстро слабеют, прекращают расти и развиваться, снижают урожайность.