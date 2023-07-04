Самые жуткие профессии прошлого, которые сегодня уже и не встретишь

Слуга в королевской уборной

Человек этой профессии назывался «придворный его Королевского Величества собственной уборной». Несложно догадаться, что в его обязанности входила помощь королевской особе при справлении естественной нужды.

Ни в коем случае нельзя говорить о том, что профессия считалась постыдной.

Все совсем наоборот- эту должность занимали знатных имен, ни в коем случае не простолюдины. Такой слуга считался уважаемым человеком, знал о секретах королевской семьи и мог донашивать вещи правителя.

Крысолов

Для каждого города качество работы крысолова имело очень большое значение, ведь крысы, как известно, - это переносчики самых разных болезней.

Часть крысоловов была знаменитой благодаря своей работе. К примеру, крысолов по имени Джек Блэк был назван "почетным крысоловом и кротоловом Ее Величества".

Это произошло по воле самой королевы Великобритании Виктории.

"Я увидел, как он запустил руку в клетку и вытащил оттуда столько крыс, сколько у него получилось удержать в руках. Его поразительная ловкость как обычно вызвала громкий возглас удивления у окружающей толпы, особенно, когда люди заметили, что его руки не были покусаны. Содрогаясь от ужаса, женщины наблюдали за тем, как он позволяет полудюжине отвратительных грызунов залезать себе под рубашку и карабкаться по голой груди, а мужчины клялись, что эти животные были дрессированными, так как он позволял им, словно белкам, бегать вверх-вниз по своим рукам", - писали о Блэке.

Мальчик для битья

Ну как могли за проступки избить принца? Правильно! Никак. Вместо принца наказывали "мальчков для битья".

Дело в том, что это был не просто мальчик для получения наказаний вместо принца. Они вместо росли, дружили играли.

Такой способ наказания учил принцев, что за его ошибки может пострадать народ. После такой порки принцу должно было стать стыдно.

С другой же стороны такие мальчик могли стать верными друзьями будущих королей. К примеру, король Англии Карл І пожаловал своему мальчику для биться чин графа.

Дегустатор королевской еды

Если сейчас профессия дегустатора вызывает лишь желание побольше поесть, то раньше это было реально опасным делом.

Короли нанимали дегустаторов не потому, что не желали есть не вкусную пищу, а из-за страха отравления. Нередко дегустаторы гибли и приходилось искать новых.