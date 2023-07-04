Певцов сообщил, почему больше не работает в Ленкоме

19:59 2023-07-04

Дмитрий Певцов, который в настоящее время служит в качестве депутата Госдумы РФ, пролил свет на ситуацию со своим уходом из "Ленкома".

Дмитрий Певцов признался,что "Ленком" был ему домом 30 лет, но, когда скончался Марк Захаров, сказка закончилась.

Актер утверждает, что в настоящее время этот театр совсем не тот, что был при ныне покойном и "домом" для Дмитрия не является.

Певцов сообщил, что остается в актерском составе нескольких спектаклей учреждения культуры (к примеру, "Юнона и авось"), но не входит в штат театра.

Дмитрий рад, что у него есть работа депутатом, концерты и роли в кино, а, если бы у него был только "Ленком", ему бы пришлось нелегко.

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