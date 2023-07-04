Певцов сообщил, почему больше не работает в Ленкоме

Дмитрий Певцов признался,что "Ленком" был ему домом 30 лет, но, когда скончался Марк Захаров, сказка закончилась.
Актер утверждает, что в настоящее время этот театр совсем не тот, что был при ныне покойном и "домом" для Дмитрия не является.
Певцов сообщил, что остается в актерском составе нескольких спектаклей учреждения культуры (к примеру, "Юнона и авось"), но не входит в штат театра.
Дмитрий рад, что у него есть работа депутатом, концерты и роли в кино, а, если бы у него был только "Ленком", ему бы пришлось нелегко.
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