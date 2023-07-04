Ушлый цветовод объяснил разницу между дорогими и дешевыми розами при выращивании

Дорогие розы приходят в садоводческие магазины из питомников с хорошей репутацией, где над цветами трудятся авторитетные производители.

Для них качество на первом месте. Растения там размножаются из здорового подвоя, это гарантия того, что ваши розы не будут болеть, вырастут крепкими и сильными.

Дешевые семена выпускаются в больших масштабах, поэтому контроль качества будет сниженным. Растения менее устойчивы к стрессам, болезням, вредителям.

Розы, реализуемые по высокой цене, обычно продаются с большим разнообразием сортов - самых необычных и интересных.

Это могут быть гибриды с улучшенными свойствами - более яркие цвета, изысканный аромат, долгий период цветения, стойкость к заболеваниям.

У дешевых роз сортов меньше, они менее уникальные и редкие, у них нет особенных характеристик.

Так как дорогие розы растят с большей заботой, обеспечивая им более тщательный уход, они будут более здоровыми, сильными, у них будет более долгий срок жизни.

Дорогостоящие сорта отличаются хорошо развитой корневой системой, они быстро приживаются на новом месте, легче укореняются. Такие розы обильно, пышно и долго цветут.

Дешевые розы имеют слабую корневую систему, хуже растут, плохо адаптируются к новым условиям выращивания, от этого меньше живут, чаще болеют.