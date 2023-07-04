Садовод посоветовал растить цветную капусту в прохладном и влажном климате

Место для цветной капусты лучше выбрать там, где много света. Можно посадить ее на грядку после огурцов, лука или бобовых.

Высаживайте сеянцы свободно, оставляя достаточное пространство между ними.

Почва должна быть суглинистая, плодородная. Готовим ее с осени, при перекопке вносим побольше навоза или компоста.

При посадке защищаем капусту от сквозняка, но не допускаем затенения.

Подбирайте грунт нейтральный или слабокислый. На кислом капуста будет плохо расти.

Чтобы не было проблем, добавляем в такую землю известь, она раскисляет почву и насыщает ее кальцием и магнием.

Поливать цветную капусту надо меньше, чем белокочанную. Например, делаем полив раз в неделю. Если делать это чаще, корни будут расти хуже, кочаны сформируются медленно.

Корни растения находятся у поверхности, поэтому рыхлить капусту не стоит, чтобы не повредить.

Удобрять можно органикой или минеральными комплексными удобрениями. Из органики берем навоз, сидераты, солому, остающуюся после уборки урожая зерновых культур.

Подкормки даем в последнем месяце лета и осенью. Если вы выращиваете осеннюю цветную капусту, удобрять ее можно по весне.