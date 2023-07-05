Движимый муками совести россиянин пришёл в полицию с повинной из-за кражи сала 10 лет назад

2 июня мужчина пришёл сам и сознался. Мотивом для этого стали «сильные душевные переживания и проблемы со сном».
Обвиняемый возместил потерпевшему ущерб и принёс свои извинения.
2 июня мужчина пришёл сам и сознался. Мотивом для этого стали «сильные душевные переживания и проблемы со сном».
Обвиняемый возместил потерпевшему ущерб и принёс свои извинения.
Наталья Гончарова
Актриса Марина Федункив, известная по сериалу "Реальные пацаны", замужем за итальянцем. О взаимоотношшениях с мужем она рассказывала много, а вот о его матери и о том, находит ли звезда экрана с ней общий язык, заговорила впервые.