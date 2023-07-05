Движимый муками совести россиянин пришёл в полицию с повинной из-за кражи сала 10 лет назад

12:37 2023-07-05

В полиции мужчина признался, что в 2013 году украл верхнюю одежду хозяина чужого дома, а также 3 килограмма сала. Тогда же было возбуждено дело о краже с проникновением в жилище, однако подозреваемого установить не удалось.

2 июня мужчина пришёл сам и сознался. Мотивом для этого стали «сильные душевные переживания и проблемы со сном».

Обвиняемый возместил потерпевшему ущерб и принёс свои извинения.