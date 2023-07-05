Самые ранние огурцы для открытого грунта и теплицы

Бенефис созревает в короткие сроки на 42-43 день после посева семян в грунт. Может расти и плодоносить, как в открытом грунте, так и в теплице. Имеет прекрасный иммунитет, защиту от вредителей. Не чувствуется горечи во вкусе. У огурчиков вся кожица просто усеяна бугорками, есть шипы.

Ранняя пташка, о сроках созревания говорит название гибрида, первые завязи можно увидеть уже на 38 день после всходов. В каждом узле насчитывается до трёх штук плодов.

Зеленцы требуют ежедневных сборов. Большую часть урожая отдаёт в первый месяц плодоношения, но на этом плодоношение не заканчивается, появляются зеленцы на развивающихся боковых плетях. Плоды покрыты тонкими светлыми полосками, бугорки средние с частым опушением.

Муравей, к сбору урожая можно приступать спустя 37-39 дней после дружных всходов. Гибрид можно выращивать, как в теплице, так и в открытом грунте. Небольшие плоды массой 100 гр, длиной 9 см идеальны для консервирования и соления и других заготовок.

Весёлые гномики, формируем кусты в один стебель, прищипывая боковые побеги после 2-3 листа, их подвязываем к шпалере. Первые плоды появляются уже на 38-39 день от всходов. Зеленцы небольшие до 100 гр массой с мелкими бугорками завязываются пучками до 4-5 штук в одном узле. Вкус плодов приятный, огуречный.

Сибирский скороход, гибрид подходит для выращивания в любой климатической зоне. Урожай вкусных огурчиков даёт уже на 36-37 день после дружных всходов. Огурчики небольшие, выравненные с отличным и универсальным вкусом. В одном узле завязывается до 3-4 зеленцев.