Дачница удивила новым приемом в садоводстве: она ухаживает за своими растениями топлес

Своим поведением дама дала повод для многочисленных откликов садоводов.
Сама себя женщина в шутку окрестила "обнаженной садовницей". Ее повседневная рабочая экипировка на приусадебном участке состоит из пляжной шляпы и шорт.
Верхняя часть тела остается обнаженной. Именно в таком виде дама постоянно ухаживает за своими растениями.
Обнаженная садовница относится с юмором к такому подходу и говорит, что заранее была готова услышать в свой адрес немало возмущенных комментариев со стороны общественности.
Однако, на удивление, этого не произошло. Наоборот, многие люди посчитали это революционным решением в садоводчестве.
Возможно, такой метод выращивания растений окажется очень эффективным и даст высокие урожаи в будущем.
Не исключено, что очень скоро у этой необычной методики, которая была названа "лучшим способом садоводства" появятся многочисленные последователи.
Самое главное в этом деле, чтобы уход а-ля топлес понравился растениям и дал соответствующий результат.
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