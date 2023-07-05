В Китае гурманы наслаждаются особенным блюдом: главный ингредиент в нем - камни

Удивительное блюдо носит название «Suodiu», которое переводится как "высосать и выбросить". История его возникновения насчитывает не одну сотню лет.

Долгое время лакомство было забыто, но недавно оно обрело небывалую популярность у гурманов. Это без сомнения самая "тяжелая" закуска во всем мире.

И это в самом буквальном смысле. Ведь легендарное блюдо состоит главным образом из камней.

Готовится оно так: повар посыпает камушки особыми специями, поливают маслом, соусом, обжаривает их. В итоге получается шикарная закуска.

Есть ее тоже нужно особым способом: камушки долго держат во рту, обсасывают, как леденец, медленно наслаждаясь пряным вкусом. Потом камень просто выплевывают и берут следующий.

Некоторые люди, попробовав странное блюдо, с юмором спрашивают у продавцов: надо ли возвращать камни после употребления. Нет, камушки отдавать не нужно.

Так отвечают с улыбкой продавцы. Кстати, камушки можно не выбрасывать. Повара рекомендуют оставить их себе на память, как экзотический сувенир.