Во время свадебной церемонии в Индии погибли 13 женщин и девушек

В колодец также попали еще десять жителей. Эти люди были спасены и доставлены в больницу. Один из спасателей сообщил агентству AP, что глубина колодца превышает 15 метров.

Трагедия произошла в среду вечером на севере Индии, в 300 км к востоку от города Лакхнау, столицы штата Уттар-Прадеш.

Гости на свадьбе участвовали в индуистскй церемоний, известной как "халди", во время которой, на лицо жениха и невесты наносят куркуму.

Полиция Кушинагара расследует дело. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал трагедию "душераздирающей" в Twitte.

"Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Местные власти помогут всем, чем смогут", - написал премьер-министр.

Как сообщает CNN, Моди объявил о компенсационных выплатах в размере 2662 долларов для каждой семьи погибших и 665 долларов для пострадавших.

Официальные лица округа Кушинагар объявили о дополнительной выплате в размере 5 323 долларов США каждой пострадавшей семье.