В Индии есть деревни, где девушки должны заниматься проституцией по наследству

Родившись в такой семье, девочка уже обречена быть проституткой всю свою жизнь. И выбора у нее нет.

Если она принадлежит к роду банчарнда, который ведет свое начало от королевских куртизанок, то должна то ей самой судьбой предписано продавать себя мужчинам.

Проживая в других селениях, девушка из касты неприкасаемых, будет часто подвергаться сексуальному насилию.

Поэтому жить в деревне рода банчарнда для таких женщин - это удача, ведь там за интимные услуги они могут получать деньги.

В таких деревнях все наоборот, не так как в обычных селениях Индии, где рождение девочки семью огорчает. Ведь девочка уйдет в семью мужа и будет работать там, ей нужно давать приданое.

Мальчик же будет потом кормильцем. В деревнях проституток появление девочки означает хорошую, прибыль в будущем, которая часто является единственным доходом семьи.

За девочек, которые уходят в чужую семью, приданое дает семья мужа, как выкуп.

Всего в Индии 120 таких селений (Навали, Сагар Грам и другие). В них проживают около 20 тыс. человек, и главным образом это женщины.

Мужское население тут почти не работает, ведь работы для мужчин либо нет, либо за нее слишком мало платят. Семью кормят жены, занимаясь проституцией.

Больше везет тем, кто живет в деревне у большого шоссе. Тогда доход девушек будет в разы выше. В глухих деревня царят голод и нищета.

На "работу" девочек отправляют уже с 11 лет, чтобы успеть заработать на ней до того, как она уйдет к мужу.

Древнейшему ремеслу куртизанок девушек учат старшие сестры и матери, которые рассказывают, как привлечь мужчину и выманить с него больше денег.

Позволить себе учиться могут единицы, и в этом случае девушки часто бросают учебу ради заработка, если у семьи начинаются финансовые трудности.

Больше всего зарабатывают молоденькие девочки, взрослые женщины стоят гораздо дешевле. За девственницу дают по 50 тыс. рупий за первую ночь.

Если женщине больше 30 лет, она в лучшем случае может заработать по 200 рупий с мужчины.