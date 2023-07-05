Фраза «пока смерть не разлучит вас» стала роковой для новобрачных из Омахи

Влюбленные из Омахи, штат Небраска, США, не успели насладиться медовым месяцем. Так как он просто не успел начаться.

Пара обещала друг другу быть рядом до тех пор, пока смерть не разлучит их. К сожаленью, ждать этого момент пришлось недолго. В браке они успели прожить не более 10 минут.

Джонни Мэй Девис и её жених Тораз Дэвис в тот день были очень счастливы, никто не мог предугадать, чем закончится пышный праздник.

Жених скончался внезапно и скоропостижно, виной стал смертельный тромб.

Друзья и близкие организовали сбор денег для того, чтобы невеста-вдова смогла оплатить неимоверные расходы, которые пошли на организацию роскошно свадьбы и похоронной церемонии.