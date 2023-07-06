В Китае мужчину уволили за то, что тот не осилил забег в 5 км за полчаса: он отсудил у компании $1000

История произошла в городе Сучжоу, в провинции Цзянсу, расположенной в восточной части Китая.

Год назад мужчину с фамилией Лю взяли на работу в должности сварщика на некий механический завод.

Перед этим наниматель оценил профессиональные качества сотрудника, которые его полностью устроили. Мужчина прошел медкомиссию, заплатил за нее из личных сбережений.

На работу сходил всего несколько дней, после чего его уволили. Все дело было в 5-километровом забеге, в котором ему предложила участвовать компания.

Пробежать дистанцию полагалось за 30 минут. Мужчина посчитал это шуткой, но коллеги уверили его в полной серьезности ситуации.

Его предупредили, что если он не уложится в положенное время, то, скорее всего, будет уволен. В тот день стояла сильная жара - около +40 градусов.

Лю принял решение участвовать в забеге, но смог одолеть лишь 800 метров, после чего почувствовал у себя признаки теплового удара.

Мужчина покинул дистанцию и вернулся к работе. На другой день ему сообщили об увольнении. Объяснение было таким: сотрудник не прошел испытательный срок.

Лю взяла сильная обида, особенно из-за того, что пришлось заплатить за медкомиссию из своих денег. Он пошел в суд.

Работодатель объяснил увольнение сотрудника несоответствием положенным стандартам "трудолюбивого духа", потому что он не смог завершить забег в установленное время.

Суд принял сторону истца. Вердикт содержал следующее решение: компания виновна, потому что не известила сотрудника об обязательном дополнительном тесте на физическую готовность.

Теперь Лю получит щедрую компенсацию, которая с лихвой окупит затраты на медицинское обследование, которое мужчина проходил при устройстве на работу.