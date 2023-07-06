В Тайване на похороны принято приглашать стриптизерш

Эротическая подтанцовка, правда, без полного раздевания, заманивает на мероприятие гостей.

В Тайване считают, чем больше придет людей на похороны, тем больше почести будет оказано усопшему.

И тут все средства оказались хороши, в том числе стриптиз, который полуголые девушки устраивают прямо на крышах траурных автомобилей.

Там устанавливают шесты, возле которых красотки соблазнительно вертятся перед публикой во время движения похоронной процессии.

В Китае в большом почете коллективное начало, статус умершего человека подчеркивается присутствием большого количества людей на его похоронах.

Поэтому с древних времен люди придумывали разные хитрости, чтобы завлечь как можно больше гостей на печальное мероприятие.

Но похороны, как правило, место невеселое, мало кто захочет пойти туда по доброй воле. Приходилось приглашать артистов и фокусников, чтобы они развлекали и веселили людей.

Изощряясь в способах заманивания гостей, родственники умерших в конце концов дошли до того, что стали приглашать на похороны стриптизерш.

И это дало свои плоды и получило широкое распространение в Тайване. Люди валом повалили на такие мероприятия, создавая хорошую массовку во время траурной процессии.

Рекордное количество стриптизерш, приглашенных в рамках одного мероприятия, составило 50 девушек.

Иногда родственники заказывают целые движущиеся платформы с танцами и песнями наподобие бразильского карнавала.

Нередко гроб оставляют открытым, чтобы показать умершему, какой праздник устроен в его честь.

Власти постоянно предпринимают безуспешные попытки искоренить эту дикую традицию.

Встретить стриптизерш на похоронах в крупных городах уже можно не так часто, как раньше, но полностью традиция себя не изжила, особенно провинции.