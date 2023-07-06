Бывший священник признался, что тайно проводил ритуалы над телом Ленина в мавзолее

Российский священнослужитель признался в том, что в тайне проводил православный обряды над лежащим в мавзолее телом Ленина.

По словам Сергия, работники мавзолея жаловались на плохое самочувствие и признаки жизни у тела Ильича. Сергий (в миру Романов) заявил, что прочитал молитву и окропил тело Ленина святой водой.

"Прошел срок, который я должен был молчать об этом. Пригласили меня в Мавзолей высокопоставленные офицеры, фамилии которых я не могу называть. Все случилось в День Преображения Господня (19 августа). Нас было трое — я, схиигумен Митрофан и монахиня нашего монастыря. Поводом, как я понял, было желание очистить это место и „странности“, которые там якобы происходили с телом Ленина. До этого отцы Троице-Сергиевой лавры говорили, что в Мавзолее не все спокойно", — рассказал он.