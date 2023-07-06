Девушка в знак благодарности показала водителю грудь, за то, что он вовремя притормозил

Дело было так, засмотревшись в телефон, чрезмерно увлекшись перепиской с молодым человеком, девушка едва не попала под колеса автомобиля.

Но водитель успел избежать ДТП и вовремя затормозил и уберег нерадивую нарушительницу от опасных последствий.

Девушка очень испугалась и одновременно почувствовала огромное расположение к водителю, который, возможно, спас ей жизнь. Отблагодарить его она решила весьма необычным способом.

Она повернулась в сторону водителя, расстегнула кофточку и показала великолепную грудь, после чего спокойно пошла дальше по своим делам.

Звездой ролика оказалась Ирина Ионова, врач-сексолог. Она дала интервью изданию "Фонтанка", объяснив свой необычный поступок.

Точно так же, как ширина таза и объем талии, грудь наглядно показывает, насколько женщина способна родить и выкормить ребенка. Поэтому она так волнует противоположный пол. Кроме того, грудь — это напоминание о раннем детстве. Согласно психоанализу, она подсознательно ассоциируется с пищей, теплом, безопасностью и мамой. Это же нормально — радоваться, когда напоминают о таких вещах.

По словам Ирины, в момент происшествия она была счастлива, что все обошлось благополучно и ей повезло не оказаться в больнице.

Девушка признавала свою вину и посчитала, что должна максимально отблагодарить спасителя, лучшего способа, чем порадовать его своей грудью, она не нашла.