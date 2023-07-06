В Индии некоторые женщины вынуждены идти на крайние меры, чтобы выйти замуж: они крадут себе женихов

Распространен такой странный обычай только в бедных селениях, где семья девушки не в силах собрать ей достойное приданное.

Чтобы не оставить дочь в старых девах, приходится красть жениха и заставлять его жениться силой.

Так, в индийском штате Бихар семьи, у которых есть девушки на выданье, нанимают бандитов из числа бедняков, чтобы они выкрали для невесты мужа из хорошей семьи.

Иногда для девушки стараются ее братья и отец, выбирают вариант получше и воруют мужчину.

Сумма приданного зависит от касты, к которой принадлежит невеста. Для высшей касты (врачи, архитекторы) предусмотрена плата в 400 тыс. рупий.

Люди из простых ремесленников должны накопить около 100 тыс. рупий, но и эта сумма для них очень тяжелая. Нанять похитителей проще и дешевле, чем платить такое приданное.

Брак, который совершается через похищение мужа, называют "акадва шаади".

Кстати, с каждым годом в Индии число таких браков неуклонно растет. Если в 2009 г таких случаев было выявлено 1337, то через десять лет эта цифра возросла уже до 2600.

В некоторых селениях штата Бихар почти 90% браков - это результат похищения жениха. Но это только официальная статистика.

Очень многим мужчинам стыдно признаться, что их похитили и заставили жениться насильно.

Чтоб принудить мужчину к браку, в ход пускают все методы, даже самые жестокие: женихов избивают, морят голодом и жаждой, угрожают настоящим оружием.

Куда уж тут деться, приходиться жениться. Только после завершения официальной церемонии бракосочетания мужчину отпускают и разрешают связаться с семьей.

Некоторые мужчин сбегают и обращаются в полицию, тогда брак аннулируют. Чаще всего и девушки-невесты не виноваты в происходящем.

Их тоже выдают насильно сами родственники - братья или отцы. В новой семье такую невестку, навязанную силой, тоже очень плохо принимают.

Но бывают и исключения, когда жених влюбляется в навязанную невесту и живет с ней долго и счастливо.

Есть и другая сторона такого брака, мрачная и трагичная, когда похищенные женихи потом убивают своих нелюбимых жен и сбегают из их семьей.

Иногда похищают по ошибке не того мужчину, но бедолагу уже не отпускают и жениться приходится все равно.