В Саудовской Аравии запретили продажу игрушек радужного цвета

Представители министерства были отправлены в магазины Эр-Рияда с заданием убрать с полок игрушки и одежду запрещенных цветов.

"Мы должны быть осторожны с лозунгами, нарушающими принципы ислама и общественной морали, такими как пропаганда гомосексуализма", — заявил один из чиновников.

На опубликованном в Twitter видео государственного телеканала al-Ekhbariy видны груды конфискованных предметов. Среди них можно увидеть пеналы, мелки, школьные сумки и шпильки.

"Это товары, направленные на подрастающее поколение, противоречат исламской вере", - добавляет представитель министерства.

Неизвестно, в скольких магазинах были конфискованы запрещенные товары. CNN обратился в офис за комментариями, но запрос остался без ответа.

В декабре прошлого года аналогичные акции магазинов были проведены в Катаре. Полицейские также преследовали радужные игрушки и школьные принадлежности, которые считались "противоречащими исламским ценностям".

CNN напоминает, что в Саудовской Аравии строго запрещена гомосексуальная ориентация.

Согласно национальному толкованию исламского права, добровольное сексуальное поведение однополых лиц карается смертью или поркой, в зависимости от серьезности случая. Также противозаконно мужчинам носить женскую одежду.