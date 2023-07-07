В Саудовской Аравии запретили продажу игрушек радужного цвета

Представители министерства были отправлены в магазины Эр-Рияда с заданием убрать с полок игрушки и одежду запрещенных цветов.
"Мы должны быть осторожны с лозунгами, нарушающими принципы ислама и общественной морали, такими как пропаганда гомосексуализма", — заявил один из чиновников.
На опубликованном в Twitter видео государственного телеканала al-Ekhbariy видны груды конфискованных предметов. Среди них можно увидеть пеналы, мелки, школьные сумки и шпильки.
"Это товары, направленные на подрастающее поколение, противоречат исламской вере", - добавляет представитель министерства.
Неизвестно, в скольких магазинах были конфискованы запрещенные товары. CNN обратился в офис за комментариями, но запрос остался без ответа.
В декабре прошлого года аналогичные акции магазинов были проведены в Катаре. Полицейские также преследовали радужные игрушки и школьные принадлежности, которые считались "противоречащими исламским ценностям".
CNN напоминает, что в Саудовской Аравии строго запрещена гомосексуальная ориентация.
Согласно национальному толкованию исламского права, добровольное сексуальное поведение однополых лиц карается смертью или поркой, в зависимости от серьезности случая. Также противозаконно мужчинам носить женскую одежду.