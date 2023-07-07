В России планируют ввести «золотые визы» для иностранных бизнесменов

Сотни западных компаний ушли из России после начала спецоперации в Украине.

Минэкономразвития России подготовило закон о введении «золотых виз». Предприниматели смогут получить разрешение на пребывание и работу в стране через полгода, сейчас на это уходит до 1,5 лет.

По оценкам, в первый год действия регламента в страну приедет 300-400 бизнесменов, которые вкачают в экономику 12 млрд рублей. В последующие годы эти цифры увеличатся до 600-650 инвесторов и 40 млрд рублей соответственно.

«К этому механизму есть большой интерес со стороны инвесторов из стран Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Ближнего Востока и Азии. Эти инвестиции помогут развитию строительства, сельского хозяйства и промышленности», - заявил Дмитрий Вольвач, заместитель главы Минэкономразвития России.

Благодаря этому в стране смогут оставаться не только супруги и дети обладателей золотой визы.

Закон также распространяется на родителей, бабушек и дедушек и внуков.