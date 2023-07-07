Японские чиновники не против поощрять молодое поколение пить больше алкоголя

По данным BBC, молодое поколение японцев пьет меньше алкоголя, чем их родители, и это негативно сказывается на налоговых поступлениях от таких напитков, как рисовое вино — популярное саке.

По этой причине японское налоговое управление решило запустить общенациональный конкурс, направленный на создание идей, направленных на изменение тенденции, связанной с потреблением алкоголя.

Кампания под названием Sake Viva направлена ​​на то, чтобы побудить молодое поколение японцев употреблять алкоголь и помочь алкогольной промышленности.

BBC сообщает, что конкурс предназначен для людей от 20 до 39 лет. Они должны создавать бизнес-идеи, которые будут стимулировать спрос на алкоголь среди их сверстников.

Организаторы хотят, чтобы участники придумали рекламные акции, брендинг или инновационные планы, которые будут стимулировать потребление алкоголя.

На сайте кампании организаторы указывают, что японский алкогольный рынок значительно сокращается. Данные налоговой службы показывают, что в 2020 году люди потребляли на 25% алкоголя меньше, чем в 1995 году.

Газета Japan Times сообщает, что в 1980 году доходы от налога на алкоголь составляли 5% от общего дохода Японии, а в 2020 году - 1,7%.

Желающие принять участие в конкурсе могут представить свои идеи до конца сентября. Лучшие из них обсудят с экспертами, а предложения-победители назовут в ноябре.