Паника в Сиднее: Из-за нападения акул закрыты пляжи, отменен карнавал серфингистов

Инцидент произошел в субботу, 21 января в районе Шелли-Бич на севере Сиднея. По меньшей мере две акулы-самца были замечены кружащими у берега.

Внимание также привлек дельфин, плававший на мелководье залива. Выяснилось, что животное подверглось нападению хищников и, вероятно, от истощения, село на мель, где в итоге и погибло.

"Пока не ясно, умер ли дельфин от травм, полученных во время нападения, или он уже был болен и умирал, что сделало бы его легкой мишенью для акул", — сказала Трейси Хэйр-Бойд из крупнейшей австралийской организации по безопасности и спасению на воде.

В результате был отменен карнавал Manly Open Surf — самое важное событие для серфингистов, проходящее на пляжах Сиднея. Мероприятие должно было состояться в эти выходные, на него зарегистрировались сотни человек.

ВВС указывает, что смерть человека от нападения акулы в Сиднее редкость — за последние 60 лет зафиксировано всего два таких случая. Однако самый последний случай произошел в 2022 году, когда большая белая акула напала на британского пловца Саймона Неллиста.