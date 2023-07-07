Туристам из Америки, выгравировавшим свои инициалы на стене римского Колизея, грозит 5 лет тюрьмы

В местной прокуратуре завершено производство по делу двух американцев и канадца.

Прокурор Рима решил предъявить иностранцам обвинения , указанные в разделе о наказаниях за уничтожение и порчу культурных и ландшафтных ценностей. За это им грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

Это первый случай, когда за подобные деяния могут назначить такое строгое наказание.

Охрана памятника уже много раз задерживала посетителей, оставлявших после его посещения "сувениры" острыми инструментами.

Ранее обычно налагался штраф в размере не менее двух тысяч евро или один год тюрьмы.