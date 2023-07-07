Семенович назвала россиян тупымими необразованными рабами, неспособными зарабатывать

Речь идет об инциденте, когда перед одним из своих концертов Анна Семенович назвала своих стилистов и визажистов "специально обученными рабами".

Певица после оправдывалась перед подписчиками в социальных сетях, утверждая, что ее слова всего лишь шутка, а соотечественников призвала работать над собственным чувством юмора.

Семенович славится своими резкими высказываниями в отношении сильного пола, утверждая, что мужчина, зарабатывающий 100 000 и менее российских рублей, "человеком не является".

Также Анна не сдерживает раздражение, заявляя, что не выносит тупых необразованных людей, которых очень много в ее окружении.