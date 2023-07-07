Учитель, влюбленный в книги о Гарри Поттере, переделал свой класс в класс из школы Хогвартс

Здесь можно полностью окунуться в настоящую атмосферу знаменитой школы для магов, где обучался столь же знаменитый Гарри Поттер - мальчик со шрамом.

В детские годы Кайл Хублер был просто помешан на книгах о Гарри Поттере. Это увлечение он пронес через годы и остался ему верен.

Когда-то он сам мечтал получить письмо из школы чародейства и стать ее учеником. Но вот Кайл повзрослел и решил исполнить свою давнюю мечту.

Он стал учителем в 7-8 классах и превратил вверенный ему класс в настоящий класс из Хогвартса.

Ремонтом он занимался больше месяца, все новшества были внесены на добровольной основе за свои деньги.

Мужчина исполнил мечту детства и подарил радость многим детям - своим ученикам. В необычном классе есть очень редкие вещи, которые Кайл коллекционировал не один год.

Они идеально воссоздают атмосферу из знаменитой поттерианы.

Мужчина рассказал, что его детство не было безоблачным, и только книги о Гарри Поттере спасали его в трудные моменты и служили отдушиной.

Этот мальчик со шрамом всегда будет занимать в сердце Кайла особенное место.