Учитель, влюбленный в книги о Гарри Поттере, переделал свой класс в класс из школы Хогвартс

Здесь можно полностью окунуться в настоящую атмосферу знаменитой школы для магов, где обучался столь же знаменитый Гарри Поттер - мальчик со шрамом.
В детские годы Кайл Хублер был просто помешан на книгах о Гарри Поттере. Это увлечение он пронес через годы и остался ему верен.
Когда-то он сам мечтал получить письмо из школы чародейства и стать ее учеником. Но вот Кайл повзрослел и решил исполнить свою давнюю мечту.
Он стал учителем в 7-8 классах и превратил вверенный ему класс в настоящий класс из Хогвартса.
Ремонтом он занимался больше месяца, все новшества были внесены на добровольной основе за свои деньги.
Мужчина исполнил мечту детства и подарил радость многим детям - своим ученикам. В необычном классе есть очень редкие вещи, которые Кайл коллекционировал не один год.
Они идеально воссоздают атмосферу из знаменитой поттерианы.
Мужчина рассказал, что его детство не было безоблачным, и только книги о Гарри Поттере спасали его в трудные моменты и служили отдушиной.
Этот мальчик со шрамом всегда будет занимать в сердце Кайла особенное место.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__