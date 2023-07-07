Турист, который испортил Колизей в Риме почти 2000-летней давности, говорит, что не знал о возрасте памятника

The Guardian сообщила, что полиции потребовалось пять дней, чтобы найти Димитрова, которого итальянская полиция разыскала в Англии.

По данным итальянского информационного агентства ANSA, Димитрову может грозить до 16 000 долларов штрафа и пять лет тюрьмы.

С тех пор Димитров написал письмо с извинениями мэру Рима Роберто Гуальтьери и в прокуратуру, которое было опубликовано в римской газете Il Messaggero в среду.