Турист, который испортил Колизей в Риме почти 2000-летней давности, говорит, что не знал о возрасте памятника

14:20 2023-07-07

Турист, который был идентифицирован как Иван Димитров, 27—летний инструктор по фитнесу, живущий в Бристоле, Англия, согласно The Guardian, был замечен, как он вырезал ключом "Иван + Хейли 23".

The Guardian сообщила, что полиции потребовалось пять дней, чтобы найти Димитрова, которого итальянская полиция разыскала в Англии.

По данным итальянского информационного агентства ANSA, Димитрову может грозить до 16 000 долларов штрафа и пять лет тюрьмы.

С тех пор Димитров написал письмо с извинениями мэру Рима Роберто Гуальтьери и в прокуратуру, которое было опубликовано в римской газете Il Messaggero в среду.

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