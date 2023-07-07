Три 5-метровых змеи свили гнездо на чердаке дома в Малайзии и проломили потолок

Когда на место прибыли спасатели, оказалось, что три огромные змеи свили гнездо над головами домочадцев. В какой-то момент потолок рухнул, и рептилии выползли на свободу.

Инцидент произошел в доме в городе Бентонг. В субботу, 11 февраля, Сом Мохамад Саллех услышал шум в потолке, но проигнорировал его и пошел спать. Утром в воскресенье он заметил, что простыня в комнате его сына засыпана песком, а на потолке появилась трещина.

Шум также исходил из комнаты его старшей дочери.

Пока семья обсуждала, что делать в этой ситуации, в одной из комнат начал обваливаться потолок, и взору домочадцев предстал хвост большой змеи. Затем отец запер дверь в комнату сына и велел родственникам позвонить в Департамент гражданской обороны Малайзии за помощью.

С потолка упали три спутавшиеся змеи. Питоны весили 32 и 25 килограммов.

Прибывшие на место рабочие попытались вытащить змею через дыру в потолке. Когда второй человек ударил по потолку, чтобы отпугнуть рептилию, потолок рухнул. В результате этого события выяснилось, что спасатели имеют дело не с одной, а с тремя крупными спутавшимися рептилиями.

Две рептилии сбежали после обрушения крыши.

Одну из змей удалось поймать за хвост. Известно, что две рептилии были пятиметровой длины и весили по 32 килограмма каждая. Третья змея была около четырех метров в длину и весила 25 килограммов.