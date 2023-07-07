На аукционе продали корову за 4,3 млн долларов: кто и зачем покупает таких коров

Если говорить точно, то на аукционе за 1,44 млн долларов продали одну третью прав на эту корову. Это безусловно самая дорогая корова в мире.

Она обладает выдающимися генетическими данными, которые в будущем может передать своему потомству. Именно поэтому покупатель готов был платить за нее такие деньги.

Животное с солидным длинным именем Viatina-19 FIV Mara Imóveis представляет породу Нелор. Это крупный рогатый скот, который ведет свое начало от индийской породы онгол.

В 1860 году порода была перевезена в Бразилию. Теперь свыше 80% всех мясных коров страны - это чистокровные или смешанные нелоры.

Из них получают мраморную говядину, известный дорогой деликатес.

Нелоры - интересные белоснежные создания с горбом и складками на коже. Светлая шерсть и увеличенные на 30% потовые железы помогают им отлично приспосабливаться к жаркому климату.

Их толстая кожа устойчива к укусам насекомых. Нелоры спокойно едят корм низкого качества, при этом не ухудшая продуктивность. Они могут долго обходиться без воды.

Эти коровы почти невосприимчивы к инфекциям. Особенности строения таза помогают им легко рожать и хорошо размножаться. Давать потомство они могут более 10 лет.

Вот почему фермеры на аукционе готовы были отдать любые деньги за такое сокровище с лучшим генетическим набором.