На аукционе продали корову за 4,3 млн долларов: кто и зачем покупает таких коров

18:13 2023-07-07

Может ли корова стоять столько денег. Да, может, если это редкая культовая в фермерской среде порода. Так, в Бразилии, за корову по кличке Viatina-19 FIV Mara Imóveis на торгах заплатили действительно бешеные деньги.

Если говорить точно, то на аукционе за 1,44 млн долларов продали одну третью прав на эту корову. Это безусловно самая дорогая корова в мире.

Она обладает выдающимися генетическими данными, которые в будущем может передать своему потомству. Именно поэтому покупатель готов был платить за нее такие деньги.

Животное с солидным длинным именем Viatina-19 FIV Mara Imóveis представляет породу Нелор. Это крупный рогатый скот, который ведет свое начало от индийской породы онгол.

В 1860 году порода была перевезена в Бразилию. Теперь свыше 80% всех мясных коров страны - это чистокровные или смешанные нелоры.

Из них получают мраморную говядину, известный дорогой деликатес.

Нелоры - интересные белоснежные создания с горбом и складками на коже. Светлая шерсть и увеличенные на 30% потовые железы помогают им отлично приспосабливаться к жаркому климату.

Их толстая кожа устойчива к укусам насекомых. Нелоры спокойно едят корм низкого качества, при этом не ухудшая продуктивность. Они могут долго обходиться без воды.

Эти коровы почти невосприимчивы к инфекциям. Особенности строения таза помогают им легко рожать и хорошо размножаться. Давать потомство они могут более 10 лет.

Вот почему фермеры на аукционе готовы были отдать любые деньги за такое сокровище с лучшим генетическим набором.

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