Ким Чен Ын запретил ношение кожаных курток простым гражданам КНДР

Отмечается, что правоохранительные органы Северной Кореи изымают все имеющиеся кожаные куртки и куртки из искусственной кожи, которые видят на прохожих, принадлежащих к среднему классу.

Также инициировано изъятия из продажи всех кожаных курток с последующей конфискацией товара в пользу МВД КНДР.

Известно, что запрет на ношение и продажу кожаных курток инициировал лично Ким Чен Ын, поскольку в 2019 году этот предмет одежды стал сверхпопулярен после появления северокорейского лидера на публике именно в такой куртке.

С тех пор мужчины и женщины Северной Кореи стали массово подражать Ким Чен Ыну, нося кожаные куртки в качестве повседневного предмета гардероба, создав новую моду на кожаные куртки доселе невиданных масштабов.

По словам правоохранительных органов КНДР, правящей партии Северной Кореи не нравится такое подражание среднего класса высшим членам северокорейского общества, поскольку только партия может решать, кто может носить данные куртки на территории Северной Кореи.

В ответ на запрет ношение кожаных курток среди простых граждан Северной Кореи один из жителей северо-западной провинции Северный Пхёнан заявил, что моду на ношение кожаной куртки ввёл далеко не Ким Чен Ын, поскольку данный предмет гардероба был популярен в КНДР ещё с 2000-ых годов.

"Именно тогда южнокорейские фильмы начали распространяться в провинциальных городах, и кожаная куртка, которую носил южнокорейский актер Чан Донгун, стала модной и до сих пор в моде", - заявил анонимный собеседник, выразим недовольство политикой правящей партии КНДР в адрес ношения популярной одежды.