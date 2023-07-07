9 февраля стало известно, что группа иностранных учёных-фармакологов разработала эффективное средство по борьбе и предотвращению распространения серой гнили, выделив необходимые для этого вещества из тела бактерии Pseudomonas.

Известно, что медикамент получил название Кианумицин в честь актёра Киану Ривза.

По мнению создателей препарата, Кианумицин является смертоносным для серой гнили в той же степени, что и Киану Ривз для своих неприятелей в серии фильмов "Джон Уик".