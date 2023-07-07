Удвоить урожайность: дачные эксперты рассказали, как подготовить раннюю грядку

Зелень можно сажать на огороде очень рано, а начинать готовить под них грядку можно еще до того, как сойдет снег.
Для этого нужно разбить лопатой или вилами заледенелую корку.
Обильно посыпать будущую грядку смесью древесной золы и торфа и плотно закрыть черной пленкой.
Такая мера позволит прогреть почву так, что к середине марта верхний слой грунта прогреется почти на штык лопаты.
На подготовленном месте нужно выкопать неглубокие канавки, заполнить свежим навозом и пролить теплой водой.
Прикрыть соломой или прелым сеном, опять накрыть черной пленкой.
Через пару недель опять перекопать грядку и - посеять зеленые овощи, редис и другие ранние культуры.
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