Девушка уснула, загарая на пляже, когда проснулась - не узнала себя в зеркале

До этого случая девушка даже не догадывалась о том, что страдает фотодерматитом, о котором раньше знала только понаслышке.

Приходя на пляж, Бела всегда пользовалась защитным кремом от загара.

Но однажды она забыла это сделать и случайно уснула под открытым солнцем, не покрыв кремом лицо. 21-летняя американка, жительница Юты, сильно поплатилась за свою забывчивость.

Оказалось, у нее аллергия на солнечный свет - фотодерматит. Бела увидела в зеркале свое опухшее лицо и сразу побежала к врачу. Там ей все и объяснили.

С изменившейся внешностью девушка стала похожа на инопланетянку, даже младшая сестренка ее не узнавала. Через какое-то время лицо, конечно, снова стало прежним.

Но переживать подобное второй раз Бела совсем не хочет. Теперь она старается быть более собранной.

А подругам настоятельно рекомендует: не стоит недооценивать пользу защитных косметических средств, планируя пляжный отдых.