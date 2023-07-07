Девушка уснула, загарая на пляже, когда проснулась - не узнала себя в зеркале

До этого случая девушка даже не догадывалась о том, что страдает фотодерматитом, о котором раньше знала только понаслышке.
Приходя на пляж, Бела всегда пользовалась защитным кремом от загара.
Но однажды она забыла это сделать и случайно уснула под открытым солнцем, не покрыв кремом лицо. 21-летняя американка, жительница Юты, сильно поплатилась за свою забывчивость.
Оказалось, у нее аллергия на солнечный свет - фотодерматит. Бела увидела в зеркале свое опухшее лицо и сразу побежала к врачу. Там ей все и объяснили.
С изменившейся внешностью девушка стала похожа на инопланетянку, даже младшая сестренка ее не узнавала. Через какое-то время лицо, конечно, снова стало прежним.
Но переживать подобное второй раз Бела совсем не хочет. Теперь она старается быть более собранной.
А подругам настоятельно рекомендует: не стоит недооценивать пользу защитных косметических средств, планируя пляжный отдых.
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