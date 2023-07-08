Сексуальная женщина любит себя: жена Малинина раскрыла свой секрет крепкого брака

64-летний исполнитель романсов счастлив в третьем браке, с Эммой Малининой. Кандидат медицинских наук вышла замуж за звезду эстрады еще в 1990 году и стала его музой.

Пара воспитала троих детей и продолжает демонстрировать нежные чувства друг к другу. Эмма считает, что любые отношения, которые длятся более двух-трех лет, требуют особого внимания.

Многодетная мать указала на то, что в определенный момент стоит «включиться в игру». «Теряется атмосфера влюбленности, интереса друг к другу, взгляд меняется – каждой из нас это знакомо, я думаю.

Встречаю такие пары... Потухшие взгляды или, еще хуже, когда у мужчины он зажигается при виде других женщин, а его партнерша не знает, куда прятать глаза», — пояснила Малинина.

По ее мнению, многие женщины сосредоточены только на внешности. Врач-гинеколог считает это большим заблуждением.

Куда большее значение она придает внутреннему наполнению. «С длины прожитых лет могу заверить, всё зависит от внутренних силы и энергии. Когда ты уверена в себе – любима собой, ухожена внешне, все в порядке на голове (с головой)», — пояснила Малинина.

В таком случае в отношениях не возникает зависимости, никто никого не держит и каждый сам по себе личность.

Это тот союз, который продержится долго, а у партнеров больше шансов удержать влюбленность, заверила Эмма. Вместе с тем, она отвергла мнение о влиянии возраста на чувственность. Кроме того, быт и привычка не всегда могут спасти брак.