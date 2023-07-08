Впервые после ограбления Ким Кардашьян вышла в общество с бриллиантом ценой в два миллиона долларов на талии

09:05 2023-07-08

42-летняя фотомодель стала гостьей вечеринки, которая состоялась в особняке миллиардера Майкла Рубина. На мероприятии все присутствующие были в белых нарядах.

Талию Ким украсила цепочка, на которую был нанизан 17-каратный бриллиант. 

Стоимость драгоценности оценивается в два миллиона долларов. Ювелирное изделие было изготовлено специально для Кардашьян.

 

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    На мероприятии произошел модный казус. Еще одна гостья пришла в образе, какой был у Ким. Ею оказалась бывшая девушка Канье Уэста, 24-летняя фотомодель Чейни Джонс.

    Она выбрала белый наряд похожего кроя. 

    Среди других знаменитостей на вечеринке были Дженнифер Лопес, ее муж Бен Аффлек, Бейонсе и многие другие.

    Хозяин мероприятия Майкл Рубин — генеральный директор компании, которая известна как крупнейший в мире поставщик лицензированных спортивных товаров.

    Интересно, что Ким впервые за долгое время вышла в свет в таком дорогом украшении. Семь лет назад она пережила ограбление в Париже.

    В тот день мать четверых детей испытала настоящий шок: во время Недели моды в Париже в ее номер проникли бандиты.

    Похитители связали звезду и оставили в ванной, забрали украшения и скрылись. Общая сумма ущерба составила десять миллионов долларов.

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