Впервые после ограбления Ким Кардашьян вышла в общество с бриллиантом ценой в два миллиона долларов на талии

Талию Ким украсила цепочка, на которую был нанизан 17-каратный бриллиант.
Стоимость драгоценности оценивается в два миллиона долларов. Ювелирное изделие было изготовлено специально для Кардашьян.
Талию Ким украсила цепочка, на которую был нанизан 17-каратный бриллиант.
Стоимость драгоценности оценивается в два миллиона долларов. Ювелирное изделие было изготовлено специально для Кардашьян.
На мероприятии произошел модный казус. Еще одна гостья пришла в образе, какой был у Ким. Ею оказалась бывшая девушка Канье Уэста, 24-летняя фотомодель Чейни Джонс.
Она выбрала белый наряд похожего кроя.
Среди других знаменитостей на вечеринке были Дженнифер Лопес, ее муж Бен Аффлек, Бейонсе и многие другие.
Хозяин мероприятия Майкл Рубин — генеральный директор компании, которая известна как крупнейший в мире поставщик лицензированных спортивных товаров.
Интересно, что Ким впервые за долгое время вышла в свет в таком дорогом украшении. Семь лет назад она пережила ограбление в Париже.
В тот день мать четверых детей испытала настоящий шок: во время Недели моды в Париже в ее номер проникли бандиты.
Похитители связали звезду и оставили в ванной, забрали украшения и скрылись. Общая сумма ущерба составила десять миллионов долларов.
Антон Райт
По мнению Сюн, мужчина считает её не более, чем машиной для производства детей. Он игнорирует усталость супруги и говорит, что она не имеет права перестать беременеть, пока не принесёт в семью мальчика.
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