Впервые после ограбления Ким Кардашьян вышла в общество с бриллиантом ценой в два миллиона долларов на талии

На мероприятии произошел модный казус. Еще одна гостья пришла в образе, какой был у Ким. Ею оказалась бывшая девушка Канье Уэста, 24-летняя фотомодель Чейни Джонс.

Она выбрала белый наряд похожего кроя.

Среди других знаменитостей на вечеринке были Дженнифер Лопес, ее муж Бен Аффлек, Бейонсе и многие другие.

Хозяин мероприятия Майкл Рубин — генеральный директор компании, которая известна как крупнейший в мире поставщик лицензированных спортивных товаров.

Интересно, что Ким впервые за долгое время вышла в свет в таком дорогом украшении. Семь лет назад она пережила ограбление в Париже.

В тот день мать четверых детей испытала настоящий шок: во время Недели моды в Париже в ее номер проникли бандиты.

Похитители связали звезду и оставили в ванной, забрали украшения и скрылись. Общая сумма ущерба составила десять миллионов долларов.