Что такое проблема 80/50 в Японии: хикикомори, ставшие социальной трагедией

Явление это в стране в последнее время набирает обороты и грозит превратиться в глобальную социальную трагедию.

Бороться с этим, конечно пытаются, но пока успеха нет, ситуация только ухудшается.

Формула 80/50, кстати, означает соответственно возраст родителей и их детей, которые уже почти состарились, так и оставшись хикикомори.

Проблема социального дистанцирования давно стала одной из главных в японском обществе. И она молодеет.

Дети отказываются посещать школу, закрываются в своих комнатах, отгораживаются от мира, впуская в свою жизнь только родителей.

В стране уже выросло целое поколение (и не одно!) таких одиночек, которым на сегодняшний день уже исполнилось по 50-60 лет.

Они так и прожили почти всю жизнь, не выходя из комнаты.

С появлением интернета, развитием сервиса доставки, служб социальной заботы у многих людей появилась возможность закрыться дома и не контактировать с миром, жить так они могут, не умирая от голода, до самой старости.

Проблема еще в том, что они продолжают висеть на шее своих родителей. Такие люди не ходят на работу, но жить им на что-то надо.

Родители их, конечно, жалеют и продолжают содержать и кормить, не могут же они позволить умереть с голоду своим детям.

И вот до глубокой старости они содержат своих детей-переростков. Ходят в магазин, покупают еду и одежду.

На данный момент в Японии около 613 тысяч хикикомори в возрасте от 40 лет и выше. Более 500 тысяч затворников, которым пока меньше 40.

Все вместе это в целом составляет миллион. Цифра внушительная и жуткая.

На осознанное одиночество люди обрекают себя как раз из-за неудачных попыток влиться в общество.

К такому отклонению приводят многочисленные психологические проблемы, которые приобретаются из-за неспособности к социальной адаптации.

80/50 - настоящая социальная трагедия Японии. Родители умирают, вслед за ними умирают престарелые дети, которые не приспособлены жить одни.

Многие хикикомори раньше работали в крупных компаниях, учились в престижных вузах, но они в какой-то момент сломались и ушли от общества, которое отвернулось от них.

На людей все время действует социальное давление, суровость руководства, перегруз на работе, в учебе, одиночество в толпе, постоянная карьерная гонка.

Все это ломает людей, доводит до глубокой депрессии. Они не могут найти отдушину, выплеснуть эмоции.

В японском обществе к индивидууму предъявляются очень высокие требования, личностное в человеке подавляется.

И вот он в какой-то момент больше не находит в себе сил пойти на работу, учебу, в магазин, да просто на прогулку. Хикикомори боятся людей и не хотят с ними встречаться.

Страх общества не позволяет им выйти из своего "футляра" и пойти на встречу с психологом.

Одиночки, которым за 50, чьи родители умерли, не могут устроиться на работу, не могут обратиться в спецслужбы за помощью. Они просто умирают от голода в своих домах.

Иногда они подолгу прячут трупы родителей прямо в квартире, чтобы продолжать получать их пенсию - ведь жить на что-то надо.

С хикикомори ведут работу социальные организации, но индивидуальный подход к каждому обеспечить очень сложно, ведь их слишком много.