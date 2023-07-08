В Китае женщина подала на развод нат мужа-деспота, который заставлял её рожать 6 раз, чтобы получить наследника мальчика

Чтобы не сойти с ума от постоянных криков, многодетной маме пришлось даже сбежать от своих 6 девочек и переехать к родителям на два года.
Когда женщина подала в суд, чтобы развестись, на неё тут же обрушилось общественное мнение - как же так, бросила детей, негодяйка.
Именем закона Сюн обязали вернуться к деспотичному мужу, чтобы выполнять свои материнские обязанности.
Рождение мальчиков является частью традиционного мышления, восходящего к древним временам в Китае.
В те времена каждая семья нуждалась в преемнике, иначе род прервётся.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__