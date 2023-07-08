Стоимость путевок в Турцию за месяц выросла почти в два раза

Сейчас период повышенного спроса. Цены растут с каждым днем. В начале июня были горящие предложения.
Сейчас же аналогичный тур обойдется в два раза дороже.
По словам руководителя туристической фирмы, повышенным спросом так же пользуются такие страны как Египет, ОАЭ и Таиланд.
Еще сейчас очень популярна Куба. Хотя этот вариант тоже не из дешевых
Но многих не смущает длительный перелет. На Кубу придется добираться около 14 часов из Москвы.
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