Стоимость путевок в Турцию за месяц выросла почти в два раза

09:43 2023-07-08

Желающим провести отпуск на курортах Турции, придется заплатить приличную сумму. Стоимость путевок в эту страну за прошедший месяц выросла почти в два раза.

Сейчас период повышенного спроса. Цены растут с каждым днем. В начале июня были горящие предложения.

Сейчас же аналогичный тур обойдется в два раза дороже.

По словам руководителя туристической фирмы, повышенным спросом так же пользуются такие страны как Египет, ОАЭ и Таиланд.

Еще сейчас очень популярна Куба. Хотя этот вариант тоже не из дешевых

Но многих не смущает длительный перелет. На Кубу придется добираться около 14 часов из Москвы.

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