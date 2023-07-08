В австралийском лесу нашли огромную жабу весом почти 3 кг, которую в итоге усыпили

Рейнджеры считают, что жаба может побить рекорд по размеру.

Получившая прозвище Тоадзилла, тростниковая жаба была замечена рейнджером во время обычного патрулирования в Национальном парке Конвей.

Вес жабы составил 2,7 кг. Самая большая жаба, занесенная в 1991 году в Книгу рекордов Гиннеса, весила 2,65 кг. Это был шведский питомец по кличке Принсен.

Старший смотритель парка сообщил, что животное было усыплено из-за его воздействия на окружающую среду.

Это обычная судьба жаб по всей Австралии.

Тростниковые жабы были завезены в Австралию в 1935 году для борьбы с вредителями. Их популяция быстро увеличилась, и они стали угрозой для австралийских видов.