В австралийском лесу нашли огромную жабу весом почти 3 кг, которую в итоге усыпили

10:12 2023-07-08

Гигантская жаба, в шесть раз крупнее среднего показателя ее вида, была найдена глубоко в австралийских тропических лесах в национальном парке Конуэй, штат Квинсленд.

Рейнджеры считают, что жаба может побить рекорд по размеру.

Получившая прозвище Тоадзилла, тростниковая жаба была замечена рейнджером во время обычного патрулирования в Национальном парке Конвей.

Вес жабы составил 2,7 кг. Самая большая жаба, занесенная в 1991 году в Книгу рекордов Гиннеса, весила 2,65 кг. Это был шведский питомец по кличке Принсен.

Старший смотритель парка сообщил, что животное было усыплено из-за его воздействия на окружающую среду.

Это обычная судьба жаб по всей Австралии.

Тростниковые жабы были завезены в Австралию в 1935 году для борьбы с вредителями. Их популяция быстро увеличилась, и они стали угрозой для австралийских видов.