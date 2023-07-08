Умершая дочь Элвиса Пресли оставила своим дочерям огромные долги в виде неуплаченных налогов на $1 млн

Этот долг дочери Элвиса Пресли теперь придется вернуть ее родственникам.

Издание The New York Post сообщило, что Лиза Мария Пресли была вынуждена раскрыть свои финансы в ноябре прошлого года, когда она боролась со своим четвертым мужем, Майклом Локвудом, за опеку над их дочерьми-близнецами.

Согласно юридическим документам, полученным Blast, певица заявила, что у нее есть 95266 долларов наличными и 714775 долларов в виде акций, облигаций и других активов.

Однако затем Пресли отказала выплатить налог на наследство, заявив, что в прошлом году она зарабатывала "всего" 104 000 долларов в месяц на акциях Elvis Presley Enterprises и 4361 доллар в месяц в качестве "сотрудника" Graceland, особняка-музея Элвиса Пресли в Мемфисе.

Она также заявила, что у нее огромные "расходы на проживание", а это значит, что она не может сэкономить ни цента. Она заявила, что тратит на жизнь 92000 долларов в месяц, в том числе 23500 долларов на аренду дома и 1708 долларов на аренду спортивного автомобиля Maserati.

По сообщению New York Post и веб-сайта Blast, налоговая инспекция не признала эти расходы на проживание основанием для освобождения от подоходного налога и потребовала от дочери Пресли налоговую задолженность более 1 миллиона долларов. Теперь это обязательство перейдет к родственникам певицы, в основном к трем ее дочерям - 33-летней Даниэль Райли Кио и 14-летним близнецам Финли Аарон Лав и Харпер Вивьен Энн.

Лиза Мари скончалась в четверг, 12 января в больнице Лос-Анджелеса, возможно, от остановки сердца. Помимо Райли Кио и сына Бенджамина, у нее было еще две дочери, 14-летние близнецы Финли и Харпер.