Звезда сериала Wednesday замешана в сексуальном скандале

Перси Хайнс Уайт, сыгравший персонаж Ксавьера.
Актер уже появлялся на гала-вечере "Золотой глобус", а также на неделях моды в Париже и Милане. Однако над карьерой знаменитости только что нависли черные тучи Все из-за серьезных обвинений в его адрес.
Несколько женщин обвинили Перси Хайнса Уайта в организации вечеринок, на которых молодые женщины якобы подвергались сексуальному насилию.
Предполагается, что описанные ситуации относятся к тому периоду, когда актер еще учился в школе.
На вечеринках Перси и его друзья поощряли других гостей пить и принимать наркотики, а также побуждали их к сексу. Один пользователь сети обвинил звезду Wednesday в том, что ее изнасиловали в его подвале.
Актер пока не прокомментировал появившиеся в сети обвинения, но ограничил возможность комментировать свои посты в Instagram.
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