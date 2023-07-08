Звезда сериала Wednesday замешана в сексуальном скандале

Перси Хайнс Уайт, сыгравший персонаж Ксавьера.

Актер уже появлялся на гала-вечере "Золотой глобус", а также на неделях моды в Париже и Милане. Однако над карьерой знаменитости только что нависли черные тучи Все из-за серьезных обвинений в его адрес.

Несколько женщин обвинили Перси Хайнса Уайта в организации вечеринок, на которых молодые женщины якобы подвергались сексуальному насилию.

Предполагается, что описанные ситуации относятся к тому периоду, когда актер еще учился в школе.

На вечеринках Перси и его друзья поощряли других гостей пить и принимать наркотики, а также побуждали их к сексу. Один пользователь сети обвинил звезду Wednesday в том, что ее изнасиловали в его подвале.

Актер пока не прокомментировал появившиеся в сети обвинения, но ограничил возможность комментировать свои посты в Instagram.