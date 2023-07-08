Кислотность почвы можно определить по видам сорной травы, произрастающей на учатске

Низкая кислотность (6-7 рН)
На такой земле растут лопух, вьюнок, мак. Подкислить грунт можно раствором марганцовки.
Нейтральная почва (5,5-6 рН)
Здесь любят расти крапива, молочай, лебеда, пастушья сумка.
Повышенная кислотность (5-5,5 рН)
Такую почву предпочитают клевер, ромашка аптечная, пырей, одуванчик, подорожник, мать-и-мачеха. Раскислить грунт можно известью - 200 г на квадратный метр.
Очень кислая почва (4,5 рН и ниже)
О таком показателе говорят растущие на земле мох, хвощ, лютик, осока, папоротник. Чтобы улучшить качество почвы, надо добавить в нее известь из расчета 600-800 г на метр квадратный.
Известкование желательно делать ежегодно в осенний период.
Дополнительные способы определения уровня кислотности грунта
Первый способ:
Нагреть до 100 градусов стакан дождевой или дистиллированной воды, погрузить в нее несколько листков смородины.
После остывания воды надо поместить в стакан немного земли. Если вода станет красной, значит почва кислая, если синей - щелочная, зеленый цвет говорит о нейтральном уровне кислотности.
Второй способ:
Землю надо полить уксусом. Если при этом образуется пена, значит, почва щелочная, если реакции не последует, значит, грунт кислый.
Кислые почвы - хорошее пристанище для картофеля, дыни, кукурузы.
Слабокислые земли приемлемы для томата, огурца, кабачка, абрикоса, винограда, смородины, малины.
Нейтральный грунт предпочитают морковь, капуста, лук.
Слабощелочная и щелочная почва подходит для вишни, сливы, облепихи
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