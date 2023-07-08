Кислотность почвы можно определить по видам сорной травы, произрастающей на учатске

Низкая кислотность (6-7 рН)

На такой земле растут лопух, вьюнок, мак. Подкислить грунт можно раствором марганцовки.

Нейтральная почва (5,5-6 рН)

Здесь любят расти крапива, молочай, лебеда, пастушья сумка.

Повышенная кислотность (5-5,5 рН)

Такую почву предпочитают клевер, ромашка аптечная, пырей, одуванчик, подорожник, мать-и-мачеха. Раскислить грунт можно известью - 200 г на квадратный метр.

Очень кислая почва (4,5 рН и ниже)

О таком показателе говорят растущие на земле мох, хвощ, лютик, осока, папоротник. Чтобы улучшить качество почвы, надо добавить в нее известь из расчета 600-800 г на метр квадратный.

Известкование желательно делать ежегодно в осенний период.

Дополнительные способы определения уровня кислотности грунта

Первый способ:

Нагреть до 100 градусов стакан дождевой или дистиллированной воды, погрузить в нее несколько листков смородины.

После остывания воды надо поместить в стакан немного земли. Если вода станет красной, значит почва кислая, если синей - щелочная, зеленый цвет говорит о нейтральном уровне кислотности.

Второй способ:

Землю надо полить уксусом. Если при этом образуется пена, значит, почва щелочная, если реакции не последует, значит, грунт кислый.

Кислые почвы - хорошее пристанище для картофеля, дыни, кукурузы.

Слабокислые земли приемлемы для томата, огурца, кабачка, абрикоса, винограда, смородины, малины.

Нейтральный грунт предпочитают морковь, капуста, лук.

Слабощелочная и щелочная почва подходит для вишни, сливы, облепихи