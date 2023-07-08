Дедушка решил пошутить и перессорил всех соседей: его веселый розыгрыш оценили позже

С чувством юмора у престарелого шутника явно было все в порядке. Однажды он заметил, что жильцы соседнего дома приобрели несколько садовых скульптур, выполненных в виде оленей.
Тогда ему в голову пришла одна веселая мысль. Мужчина пошел в женский магазин белья и купил несколько кружевных трусов.
Потом пробрался тайком ночью в соседний сад и надел все эти кружева на оленей. Дедушка был твердо уверен, что в таком смелом поступке его точно никто не заподозрит. Так и случилось.
Утром владельцы оленей были в шоке и очень разозлились. Они сняли трусы со своих скульптур и забросили их на крышу другим соседям, которые вовсе были ни при чем.
Те конечно бурно отреагировали, весь негатив они вылили в соцсети на предполагаемых обидчиков. Вскоре в скандал втянулась вся улица, которая до этого жила тихо и мирно.
Все жители переругались между собой. Особенно накалилась обстановка после повторной выходки в том же духе от остроумного престарелого шутника.
Сначала он тихонечко веселился от души. Наконец, вся эта склока порядком ему надоела, и дедушка решил во всем признаться дочери и внучке.
Обескураженные женщины долго готовились к сложному разговору с соседями. После всех объяснений в соцсетях поднялась новая волна обсуждений.
Причем многие люди все-таки стали на сторону дедушки, называя его королем шуток и гением.
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