Готовится экстренное обращение Путина к российскому народу

Как удалось выяснить журналистам разных СМИ, необходимость выступления с экстренным обращением к нации обусловлена сразу несколькими факторами внутреннего и внешнего характера.

Владимир Путин не может оставить без внимания напряженную ситуацию всСША. В частности, он намерен предельно конкретно высказаться о ситуации с подведением итогов последних событий.

Российский президент озабочен углубляющимся политическим кризисом в Беларуси, а также тем, как события в этой стране подаются и интерпретируются некоторыми средствами массовой информации, Интернет-ресурсами и, в частности — телеграм-каналами.

Это позволяет сделать вывод о том, что внеочередное выступление главы российского государства состоится уже в самое ближайшее время.