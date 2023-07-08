Итальянская газета назвала Освенцим польским нацистским лагерем смерти

Польские дипломаты обратилась в редакцию газеты Il Resto del Carlino, издаваемой в Болонье, с просьбой убрать эту некорректную формулировку.
В статье, опубликованной 12 января лагерь в Освенциме назван "польским нацистским лагерем».
После вмешательства посольства Польши на сайте газеты была изменена формулировка на "нацистский лагерь".
В тексте появилась надпись об оправдании бывшего члена итальянской националистической и неофашистской организации Forza Nuova.
Селена Тикки во время демонстрации в Предаппио 28 октября 2018 года была одета в футболку с надписью "Освенцим".
На нем также был рисунок концлагеря, напоминающий тематический парк Диснейленд.
По мнению судей города Форли, женщина не совершала преступления.
Прокурор Лаура Брунелли потребовала приговорить Тикки к 9 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 600 евро.