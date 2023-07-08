Итальянская газета назвала Освенцим польским нацистским лагерем смерти

Польские дипломаты обратилась в редакцию газеты Il Resto del Carlino, издаваемой в Болонье, с просьбой убрать эту некорректную формулировку.

В статье, опубликованной 12 января лагерь в Освенциме назван "польским нацистским лагерем».

После вмешательства посольства Польши на сайте газеты была изменена формулировка на "нацистский лагерь".

В тексте появилась надпись об оправдании бывшего члена итальянской националистической и неофашистской организации Forza Nuova.

Селена Тикки во время демонстрации в Предаппио 28 октября 2018 года была одета в футболку с надписью "Освенцим".

На нем также был рисунок концлагеря, напоминающий тематический парк Диснейленд.

По мнению судей города Форли, женщина не совершала преступления.

Прокурор Лаура Брунелли потребовала приговорить Тикки к 9 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 600 евро.