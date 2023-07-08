Хакеры Северной Кореи украли за год криптовалюты на 400 миллионов долларов

Связанные с Северной Кореей хакеры за 2021 год осуществил минимум семь кибератак, которые принесли цифровых активов в эквиваленте 400 миллионов долларов.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на The Guardian, "с 2020 по 2021 год число хакерских атак, имеющих отношение к Северной Корее, возросло с четырех до семи, а полученная от этих атак выгода выросла на 40 процентов".

Компания Chainalysis, занимающаяся программным обеспечением в своем докладе заявила, что "сразу после получения средств КНДР начинала осторожные процессы отмывания денег для того, чтобы скрыть и обналичить средства".

Основная деятельность хакеров, связанных с КНДР, направлялась на инвесткомпании и централизованные биржи.

Хакеры использовали фишинговые атаки, вредоносные программы и современную социальную инженерию для выкачивания средств из организаций.

Предполагается, что значительную часть кибератак провела хакерская группировка Lazarus Group, которая находится под санкциями США.

По данным Chainalysis, Пхеньян активизировал и усилия по отмыванию украденной криптовалюты, расширив использование программных инструментов.

The Guardian,что эксперты ООН выступали в адрес Северной Кореи с обвинениями в использовании ворованных средств для поддержки развития программ ядерных и баллистических ракет в обход санкций.