Американский эксперт Ник Шеклок раскрыл секреты хорошего сна

Эксперты уверены, что избыток ненужных вещей и беспорядок в комнате мешают мозгу расслабиться. И в итоге уснуть и хорошо выспаться становится труднее.

Специалисты советуют ежедневно застилать кровать и убирать разбросанные вещи, а также навести порядок в гардеробе, избавиться от ненужной мебели и лишнего декора.

По словам представителя компании Ника Шеклока, для наведения порядка нужны время и некоторая безжалостность, чтобы расставаться с вещами, которые вы больше не носите, которые вы больше не хотите и в которых больше не нуждаетесь».

Он советует начать с малого. И первым делом застелить кровать и убрать лишние вещи - результат будет заметен сразу.

После этого нужно перейти к гардеробу, декору и мягкой мебели.