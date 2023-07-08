17-летний фотограф сумел сделать такие жуткие снимки своего 3-летнего братишки, что их оценил сам режиссер фильма «Оно»

Вдохновившись скорым выходом на экран нашумевшего ремейка фильма "Оно", 17-летний подросток из Миссисипи, увлеченный фотоискусством, решил сделать необычную фотосессию.

Иган Тилман привлек в качестве модели младшего братишку трех лет. Он так преобразил Луи, что мать родная его бы не узнала.

Фотограф сам загримировал малыша под Пеннивайза, страшного клоуна из фильма. Все костюмы также были изготовлены самим Иганом.

Фотосессия получилась на славу, по-настоящем наведя ужас даже на взрослых зрителей.

Когда снимки увидел режиссер ожидаемого ремейка "Оно", Андрес Мушьетти, он был так впечатлен, что лично связался с Иганом Тилманом в Instagram, чтобы высказать ему свое восхищение.