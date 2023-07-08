Девушка спустя 25 лет призналась, что помогла своей сестричке появиться на свет

А дело тут очень простое. Келли очень хотела сестренку и решила помочь ей родиться. Однажды, будучи ребенком, она вместе с подружкой осталась одна дома.

Любопытные девочки стали изучать родительскую спальню, пока взрослых не было. И вдруг нашли упаковки с презервативами.

Подруга была постарше и более "продвинутой", она и рассказала Келли об истинном назначении странных предметов.

Маленькая хулиганка смекнула, в чем дело, и тут же в голове созрело решение. Она взяла тонкую иглу и продырявила все презервативы, какие смогла найти.

Через год у Келли появилась младшая сестренка Сэм. Хитрый план удался!