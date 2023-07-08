Ледник Перито-Морено - третий по величине резервуар пресной воды в мире

18:39 2023-07-08

Он расположен в 78 км от посёлка Эль-Калафате. Площадь ледника 250 кв.км. Это ледовое плато — третий по величине запас пресной воды в мире.

Мощь ледника такова, что он периодически наступает на изогнутое в виде буквы озеро Аргентино, достигая противоположного берега и создавая естественную дамбу, которая разделяет озеро на две части.

Лишаясь стока, вода в южной части озера может подняться до 30 метров выше уровня основного озера.

Огромное давление такого объёма воды в результате ломает удерживающий его ледовый барьер, что является весьма зрелищным событием.

Цикл образования плотины и её прорыва нерегулярен и повторяется с различной частотой — от одного раза в год до менее одного раза за десятилетие.

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