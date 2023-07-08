Ледник Перито-Морено - третий по величине резервуар пресной воды в мире

Мощь ледника такова, что он периодически наступает на изогнутое в виде буквы озеро Аргентино, достигая противоположного берега и создавая естественную дамбу, которая разделяет озеро на две части.

Лишаясь стока, вода в южной части озера может подняться до 30 метров выше уровня основного озера.

Огромное давление такого объёма воды в результате ломает удерживающий его ледовый барьер, что является весьма зрелищным событием.

Цикл образования плотины и её прорыва нерегулярен и повторяется с различной частотой — от одного раза в год до менее одного раза за десятилетие.