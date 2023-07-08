AliExpress заблокировал продажу дронов в Россию

На AliExpress больше нельзя покупать дроны, в том числе китайских компаний DJI и Autel.

После перехода в магазин на страницу товара появляется сообщение об ошибке и текст: "Такой страницы нет".

Кроме того, уже проданные дроны имели ограниченный функционал.

DJI удалила приложения для управления дроном из российского AppStore.

Компания ответила на жалобы россиян, что больше не оказывает им свои услуги, а также "услуги, связанные с какой-либо военной деятельностью".

При этом ранее установленные сервисы продолжают работать.